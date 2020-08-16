Bilecik'te cip köprü bariyerine çarptı: 7 yaralı
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Bilecik'te cip köprü bariyerine çarptı: 7 yaralı

Bilecik'te köprü bariyerlerine çarpan cipteki 7 kişi yaralandı.

Bilecik'te cip köprü bariyerine çarptı: 7 yaralı
16.08.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 01:34

Bilecik'te köprü bariyerlerine çarpan cipteki 7 kişi yaralandı.

Çakırpınar'dan Bilecik istikametine seyir halindeki Abdülkadir T. yönetimindeki 03 AAL 965 plakalı cip, virajda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.

Sürücü ile araçtaki A.T, S.T.O, S.T, A.Ç, Ş.T. ve N.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik istikametine kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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