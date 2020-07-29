Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı.

Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
29.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:01

Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler köyünde Nevzat Kandemir'e ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gölpazarı Belediye itfaiyesi ve Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülebildi.

Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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