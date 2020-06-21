Bilecik'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi Bilecik'in İnhisar ilçesinde meydana gelen yangında, iki ev tamamen yandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde meydana gelen yangında, iki ev tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tozman Köyü Yukarı Mahallesinde Gülsüm K'ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Fehmi Ç'nin evine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yagında her iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA