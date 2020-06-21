Bilecik'te çıkan yangında 3 ev kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi
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Bilecik'te çıkan yangında 3 ev kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te çıkan yangında 3 ev kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi Kiraz toplamaya geldi, evi kül oldu Bilecik'te bir evde meydana gelen yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı.

21.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:17

Bilecik'te çıkan yangında 3 ev kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi

Kiraz toplamaya geldi, evi kül oldu

BİLECİK - Bilecik'te bir evde meydana gelen yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Olayda 3 ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman Köyün'den Gülsüm Karadere'ye ait evde çıkan yangın Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve sıçradı. Yangına İnhisar, Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar, Gölpazarı Belediyelerine ait itfaiyeleri ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçrarken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale etmesi üzerine alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kül olurken, soğutma işlemi devam etmekte.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan Gülsüm Karadere'nin Eskişehir'den çocukları ile köyüne kiraz toplamaya geldiği, çocuklarının dönmesi üzerine köydeki evlerinde yalnız kaldığı öğrenildi. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te çıkan yangında 3 ev kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İHA

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