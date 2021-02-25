Bilecik'te çiftçi eğitimleri için işbirliği protokolü imzalandı

Bilecik ilçelerinde çiftçilere yönelik eğitim kursları programının protokolü imzalandı.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda yapılan görüşmeler sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR ve Ziraat Odaları ile imzalanan protokol ile Bilecik Merkez İlçesinde Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında "Ceviz Yetiştiriciliği" konulu, 19 iş günü ve 148 saat olmak üzere 40 çiftçiye eğitim verilecek.

Pazaryeri İlçesinde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon ile Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi" konulu 5 işg ünü ve 40 saat olmak üzere 20 çiftçiye, Osmaneli İlçesinde "Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği, Şeftali Yetiştiriciliği ile Domates Yetiştiriciliği" konulu toplam 29 iş günü ve 228 saat olmak üzere 50 çiftçiye eğitim verilecek.

İmza törenine, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere ile Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN