Bilecik'te CHP Eğilim Yoklaması Yaptı

BİLECİK'te CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 4 kişi için eğilim yoklaması yapıldı. Yoklamada en çok oyu Semih Şahin aaldı.

CHP İl Teşkilatı, Bilecik'te belediye başkanlığına aday adaylıklarını açıklayan Semih Şahin, Seyfi Özgen, Hüseyin Korkman ve İsmail Cinoğlu için eğilim yoklaması yaptı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de izlediği eğilim yoklamasında 598 partili oy kullandı. Semih Şahin 384, Seyfi Özgen 121, Hüseyin Korkman 57 ve İsmail Cinoğlu 35 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

- Bilecik