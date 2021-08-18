Bilecik'te çarpışan iki tırın sürücüleri yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
2. Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden İlker A. idaresindeki 11 TF 924 plakalı tır, Sakarya yönüne ilerleyen İbrahim G'nin kullandığı 54 BA 544 plakalı tırla Hastane Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Sürücülerin yaralandığı kaza yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İbrahim G, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafikte aksama yaşandı. Tırların kaldırılması ve araçlardan birinden yola dökülen akaryakıtın temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı