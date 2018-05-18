Bilecik'te Canlı Doğan Bebek Sayısı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'te canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2016 yılına göre, yüzde 2 oranında azalarak 2017 yılında 2 bin 643 oldu.

Yapılan açıklamada, Bilecik'te toplam doğurganlık hızı 1,70 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017 yılında 4,29 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocuk ile Gümüşhane oldu.

Bilecik'te kaba doğum hızı ise binde 12,0 oldu

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'te kaba doğum hızı ise binde 12,0 olduğu belirtilirken" Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,7 ile Şanlıurfa oldu. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Edirne oldu" denildi.

Ayrıca Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2,07 çocuğa yükseldiği belirtildi. - BİLECİK