Bilecik'te cami lojmanında yangın

27.08.2019 12:38

Bilecik'te bir cami lojmanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Abbaslık köyünde cami imamı Ahmet Emin Kavi ve ailesinin kaldığı lojmanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler lojmana sıçradı.

Olayı fark eden Kavi ve ailesi, dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Köylülerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Lojmanda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA