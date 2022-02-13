BİLECİK (İHA) - Bilecik'te cami külahının tadilatı minareyi yaktı

BİLECİK - Bilecik'te bir caminin külahındaki tadilat sonrası yerine monte edilirken kaynak makinasından sıçrayan alev minarenin yapıldığı demir malzemeyi kaplayan plastik bölümü yaktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük uğraş verdi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dursun Fakih Caminin hasar gören külahı bir vinç yardımı ile yere indirildi. Yerde yapılan tadilat sonrası tekrar vinç yardımıyla yerine konan külah kaynak makinası yardımıyla sağlamlaştırmaya çalıştırılıyordu. Bu esnada sıçrayan bir kıvılcım minarenin yapıldığı demir malzemeyi kaplayan plastik bölümü sıçradı. Plastik bir anda alevi alırken, alevler tüm minareyi sardı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, minarede büyük hasar meydana geldi.

Yangını gören mahalle sakini Hasan Genç, camide ustaların çalıştığı anlatarak, "Tadilatta minarenin en üst, uç bölümü yapılıyordu. Kaynaktan dolayı bir yangın oluştu. Hemen itfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Şuan yangın söndürüldü, Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı 112 ekipleri sevk edildi.