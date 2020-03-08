Bilecik'te "Bu Topraklar İçin Çanakkale" oyunu sahnelendi Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile Ritim Dans Sanat Organizasyonu iş birliğinde "Bu Topraklar İçin Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile Ritim Dans Sanat Organizasyonu iş birliğinde "Bu Topraklar İçin Çanakkale" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız ile vatandaşların izlediği Kerem Ahmet Arabacıoğlu'nun genel sanat yönetmenliğindeki oyunda 80 kişi rol aldı.

Slayt gösterisi eşliğinde Çanakkale Savaşları'nın öncesi ve sonrası hakkında bilgilerin verildiği gösteride, Anadolu'da yaşananlar sahneye yansıtıldı. İzleyiciler, oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

Belediye Başkanı Şahin, oyun sonunda yaptığı konuşmada, "Çanakkale destanı sahneye ancak bu kadar güzel yansıtılırdı. Belki de bu destan için sayfalarca kitap okumak veya araştırma yapmak bu kadar etkilemezdi. Bütün şehitlerimizi tekrar anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA