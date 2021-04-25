Bilecik'te boş köy evi çöktü
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Bilecik'te boş köy evi çöktü

Bilecik'te boş köy evi çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde uzun süredir boş olan ev, büyük bir gürültüyle çöktü.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde uzun süredir boş olan ev, büyük bir gürültüyle çöktü.

Edinilen bilgiye göre, İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde uzun süredir boş olan bir evde sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Evi büyük bir gürültüyle çökerken, köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, AFAD ekipleri köye gelerek evde inceleme başlattılar. - BİLECİK

Bilecik'te boş köy evi çöktü
Bilecik'te boş köy evi çöktü
Bilecik'te boş köy evi çöktü
Bilecik'te boş köy evi çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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