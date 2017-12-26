Bilecik'te Boş Bir Arazide Fetö Kitapları Ele Geçirildi

Bilecik'te Jandarma ekipleri boş bir arazide bulunan iki çuval içerisinde FETÖ'ye ait 70 adet kitap ele geçirdi.



Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş timleri tarafından Osmaneli ilçesi Selimiye köyü mülki sınırları içerisinde yapılan kontrolde, ormanlık alanda iki çuval içerisinde FETÖ terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 70 adet kitap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİLECİK