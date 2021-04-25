Bilecik'te boş arsada yapılan kazılarda 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te boş arsada yapılan kazılarda 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı

Bilecik'te boş arsada yapılan kazılarda 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Kültür Sanat

Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanlarına ulaşıldı.

Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada yürütülen kazılarda 9 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yaşam alanlarına ulaşıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesine bildirmesi sonucu önceki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bilecik Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Valilik ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğü'nün desteğiyle bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Ağustos ayına kadar devam edecek kazılarda, 9 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen oval evler ve ilk seramik örnekleri gün yüzüne çıkarıldı.

Bilecik Müze Müdürü Harun Küçükaydın, AA muhabirine, 9 bin sene öncesine giden başka bir yerleşim yerinin bölgede henüz tespit edilmediğini söyledi.

Yapılan protokoller kapsamında iki yıldır tarihin gizemine ulaşmak için çalıştıklarını ifade eden Küçükaydın, Bahçelievler neolitik kazısının bölgedeki vatandaşların bu boş arsada topladığı çanak çömlekleri müzeye getirmeleri sonucu yaptıkları değerlendirme neticesinde 2019 yılında başladığını belirtti.

Küçükaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile Müze Müdürlüğü başkanlığında kazıların BŞEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü aktardı.

İnsan iskeletinde DNA incelemesi sürüyor

Bölgede heyecanlandıran, güzel buluntular elde ettiklerine işaret eden Küçükaydın, "9 bin sene önce bin yıllık kesintisiz bir hayatın burada devam ettiğini, buranın bir su yolu kaynağı olduğu tespit edilmiş oldu. Oval evler oluşturulmuş, bu evlerde yaşam devam ettirilmiş." dedi.

Küçükaydın, bu evlerin tabanında geçen yıl ki kazılarda bir insan iskeleti bulunduğunu hatırlatarak, iskeletle ilgili yapılan DNA çalışmaları sonuçlandığında bu topluluğun nereden buraya geldiğinin anlaşılacağını kaydetti.

"İlk seramik örneklerinin 9 bin sene önce burada çıktığını görüyoruz"

Bilecik'in seramik ile anılan bir şehir olduğuna dikkati çeken Küçükaydın, "İlk seramik örneklerinin 9 bin sene önce burada çıktığını görüyoruz. Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu anlaşılmakta. Çünkü 9 bin sene öncesine giden başka bir yerleşim daha, bölgede henüz tespit edilmedi." diye konuştu.

Kazı alanının Bilecik için bilimsel açıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükaydın, alandaki çalışmaları ağustos ayında tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

Küçükaydın, daha sonra bu kazı alanını açık hava müzesi şeklinde düzenleyerek, bütün insanlığın ziyaretine açmayı düşündüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cansu Dere Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te boş arsada yapılan kazılarda 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanları gün yüzüne çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:10:49. #1.15#

title