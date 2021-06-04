Bilecik'te Bisiklet Bakım İstasyonları ücretiz hizmet verecek
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Bilecik'te Bisiklet Bakım İstasyonları ücretiz hizmet verecek

Bilecik'te Bisiklet Bakım İstasyonları ücretiz hizmet verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle konaklarına kurulacak olan Bisiklet Bakım İstasyonlarında, bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrollerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mahalle konaklarına kurulacak olan Bisiklet Bakım İstasyonlarında, bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrollerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan proje ile çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak için güzel bir çalışma uygulamaya konuldu. Yapılan proje hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Şehrin birçok noktasındaki çalışmalarla vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanan Bilecik Belediyesi, çocuklar için güzel ve anlamlı bir çalışma başlattı. Hazırlanan proje kapsamında bütün mahallelerdeki mahalle konaklarında Bisiklet Bakım İstasyonu çocuklarla buluşarak; bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından çocuklara 'Güvenli Bisiklet Sürüşü' ve 'Trafik Kültürü Eğitimleri' verilecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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