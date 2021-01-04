Bilecik'te bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü

04.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:54
Bilecik'te bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokağı'nda 11 AN 081 plakalı otomobilini çalıştırmak isteyen Recep E, marşa bastığı sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Sürücünün ihbarının ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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