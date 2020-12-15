Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
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Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı

15.12.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:59
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı

Bilecik'te bir mahalle Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik'te bir mahalle Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kavak Köyü Yağcılar Mahallesinde, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı. Mahallede ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamaya başlanırken, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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