Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

25.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:16
Bilecik'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bilecik'te bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bilecik'te bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Merkeze bağlı İkizce köyünde vakaların arttığı aktarılan açıklamada, köyde temaslı sayılarının da çok olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köye giriş ve çıkışların izine tabi tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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