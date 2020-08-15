Bilecik'te bir köy karantinaya alındı
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
15.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:09
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde yaşayan 20 vatandaşın Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi. Jandarma ekipleri önlem alırken görevli personel haricinde köye giriş-çıkışlar 14 günlüğüne yasaklandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA