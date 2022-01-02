Bilecik'te bir kişiyi başından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheliler adliyede

BİLECİK (AA) - Bilecik'te dün evde çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla kafasından vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede Hüseyin Kemik'in başından vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan biri kadın 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Cansu K, Harun İ. ve Necdi Ş. sağlık kontrolleri sonrası polis ekiplerince adliyeye getirildi. 3 zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.

Olay

Dün sabah saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede Cansu K, Harun İ, Necdi Ş. ve Hüseyin Kemik arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışma esnasında Kemik, tabancayla başına bir el ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.