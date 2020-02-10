Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

10.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:16

Bilecik'te bir kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde, Hızlı Tren Yolu mevkisinde Ö.C, H.İ, S.S. ve O.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Y, sert bir cisimle başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, H.İ. ve S.S, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA