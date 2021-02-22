Bilecik'te bir iş yerinde kumar oynadıkları iddia edilen 9 kişiye para cezası

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 9 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerinde yaptıkları aramalarda 4 bin 930 lira, 50 fişek, tahta işlemeli bıçak, 3 kutu açılmamış iskambil kağıdı ele geçirdi.

İçeride kumar oynadıkları öne sürülen 9 kişi hakkında 12 bin 24 lira idari para cezası tutanağı tutuldu.

"Kumar oynanması için imkan sağlama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet"ten bir kişi hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan