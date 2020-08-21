Bilecik'te bir ilk
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Bilecik'te bir ilk

Bilecik'te, ihtiyaç sahipleri için içinde oyuncaktan ev aletlerine, oturma gruplarından beyaz eşya kadar her türlü ihtiyaç ürününün bulunduğu Güzel Market Dayanışma Mağazası açıldı.

Bilecik'te bir ilk
21.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:37

Bilecik'te, ihtiyaç sahipleri için içinde oyuncaktan ev aletlerine, oturma gruplarından beyaz eşya kadar her türlü ihtiyaç ürününün bulunduğu Güzel Market Dayanışma Mağazası açıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında vatandaşlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesini sağlayacak Güzel Market Dayanışma Mağazasını vatandaşların hizmetine sundu. Oyuncaktan giysiye, mobilyadan beyaz eşyaya yüzlerce ürünün ihtiyaç sahipleriyle buluşacağı Güzel Market Dayanışma Mağazasının açılış programına, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bilecik Belediyesi veren el ile alan el arasında köprü olacak"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, açılışta yaptığı konuşmada açılışı yapılan Güzel Market Dayanışma Mağazasının insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya olan katkısına değindi. Belediye olarak Bilecik'te daha güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Güzel Market Dayanışma Mağazası şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı pekiştirecek güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik. Belediye Başkanlığı olarak bizler sadece buraya elindeki ürünü getiren vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz arasında köprü vazifesi göreceğiz. Bunu yani Bilecik Belediyesi bir şeyler dağıtmayacak. Yani hayırsever vatandaşımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşımız arasındaki bağı kuracak. Bu işin ve yardımlaşmanın organizasyonunu yapacak."

"Çocuklarımızı güzel marketteki oyuncaklarla gülümseteceğiz"

Güzel Market Dayanışma Mağazasında en çok beğendiği ve önem verdiği bölümün, çocuklar için hazırlanan oyuncak bölümü olduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Ben en çok çocuklar adına sevindim. Çünkü bu projemizle Bilecik'te hiçbir çocuk oyuncaksız kalmayacak. Bu anlamda vatandaşlarımızın Güzel Market'e katkı vermeye davet ediyorum" dedi.

"Bilecik, her alanda büyüyor ve gelişiyor"

Milletvekili Yaşar Tüzün ise yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Güzel Market'in insanlar arasındaki sevgi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesine çok büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Başlatılan uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tüzün, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve bütün emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben de ilimizde böyle güzel bir çalışmanın gerçekleştirilmesinden dolayı son derece memnun oldum. Bilecik, her alanda büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme ve gelişmeye katkıları dolayısıyla Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok önemli ve güzel bir çalışma. Onun için bütün hemşehrilerimizin evlerinde ve iş yerlerinde kullanmadıkları ürünleri buraya getirerek, ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Güzel Market Dayanışma Mağazasının açılışı gerçekleştirilirken, çocuklar istedikleri oyuncakları aldıkları için büyük sevinç yaşadı.

Güzel Market Dayanışma Mağazası'na yapılan başvurular sonucunda ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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