Bilecik'te bir ilçede daha okullar tatil oldu
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Bilecik'te bir ilçede daha okullar tatil oldu

Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verilirken, bu ilçelere Pazaryeri de eklendi.

06.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:31
Bilecik'te bir ilçede daha okullar tatil oldu

'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçesinde eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verilirken, bu ilçelere de eklendi.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in İnhisar ilçesinde taşımalı öğrenciler tam gün, Yenipazar ve Bozüyük ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi duyurulmuştu. Bu ilçelere Pazaryeri'de eklenirken burada da taşımalı öğrenciler öğleden sonra tatil edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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