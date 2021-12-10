Bilecik'te bir fabrikadaki sulu öğütme değirmeninin altında kalan işçi öldü - Haberler
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Bilecik'te bir fabrikadaki sulu öğütme değirmeninin altında kalan işçi öldü

Bilecik'te bir fabrikadaki sulu öğütme değirmeninin altında kalan işçi öldü
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki bir seramik fabrikasında devrilen sulu öğütme değirmeninin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki bir seramik fabrikasında devrilen sulu öğütme değirmeninin altında kalan İşçi hayatını kaybetti.

İlçede faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında forklift operatörü olan Fatih Subaş, sulu öğütme değirmeni olarak tabir edilen sistemin devrilmesi sonucu toprak tabaka altında kaldı.

Subaş'ın toprak tabaka altında kaldığını gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, toprak tabakanın altından çıkarılan Subaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Subaş'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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