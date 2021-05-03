Bilecik'te bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı
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Bilecik'te bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı

Bilecik'te bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi.

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve giden ekipler, 690 lira ile yazboz ve iskambil kağıtları ele geçirdi.

İçerideki 5 kişi hakkında salgın tedbirlerini ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.

Bir şüpheliye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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