Bilecik'te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı
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Bilecik'te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:54
Bilecik'te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik il geneli ve ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı başta Söğüt'ün köyleri olmak üzere bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışırken, hava sıcaklığı da büyük düşüş yaşandı. - BİLECİK

Bilecik'te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı
Bilecik'te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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