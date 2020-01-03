Bilecik'te "Bir çocuk, bir umut" etkinliği düzenlendi

03.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:34

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bir çocuk, bir umut" projesi etkinliği düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında yürütülen projeyle, polislik mesleğinin tanıtılması, polise güven duygusunun artırılması, güvenli internet hakkında bilgilendirme yapılması, 155 ihbar hattının kullanımına yönelik uygulamalı eğitim verilmesi, çocukların trafikte anne-babalarını, yakınlarını araç ile seyir halinde cep telefonu ile görüşmeme, emniyet kemeri kullanma, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme-makas atma gibi konularda uyarmaları ile trafikte bir gözleri olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Kozabirlik İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, öğrencilerden kişisel bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamalarını istedi.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz" ifadesinde bulunan Şentürk, şöyle konuştu:

"Gelecekte sizler bizim yerlerimize geçeceksiniz. Sizlerin daha güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanız gerekir. Sizlerin daha iyi şartlara sahip olmanız lazım. Bunun için okullarda iyi bir eğitim alıyorsunuz. Bilgisayarda, sosyal medyada, isminizi, adresinizi, fotoğrafınızı, kimlik numaranızı hiç kimseyle paylaşmayın. Polis güvenliğimiz için gece gündüz çalışıyor. Polisin görevi suçun işlenmesini engellemek. Polis ve jandarma teşkilatlarımıza güvenliğimizi sağlamaları için toplum olarak yardımcı olmalıyız. Tanık olduğumuz suçlarla ilgili polisin işine yarayabilecek bilgileri soğukkanlı bir şekilde polisle paylaşmalıyız. O zaman polis, suç işlenmeden tedbirini alır. Görevini layıkıyla yapar. Biz de toplumsal olarak huzurlu ve güvenli oluruz. Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu projenin, bize olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum."

Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da öğrencilere faydalı olabileceklerini düşündükleri için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, çocukların anlatılanları hayatlarında uygulayacaklarına inandığını ifade etti.

Proje kapsamında, 8'i anaokul, 6'sı ilkokul, 8'i ortaokul olmak üzere toplamda 22 okulda 4 bin 931 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: AA