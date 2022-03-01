Bilecik'te bir çift polisin yardımıyla dolandırılmaktan kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir çift polisin yardımıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, trafik ekipleri, kendilerine ulaşan bir kişinin, telefon yoluyla dolandırılmaya çalışıldığını bildirmesi üzerine durumu diğer ekiplere anons etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ulaştığı mağdur M.A, polis ekiplerine, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin "Kimliğin üzerinden dolandırıcılık olayına karışmışsın. Evdeki tüm birikimle bankaya gel ve söylediğimiz hesaba parayı gönder." dediğini söyledi.

M.A'nın, evde bulunan eşi H.A'nın da aynı kişilerle görüştüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri mağdurun evine ulaştı. Ekipler, telefonu sürekli meşgul olan ve evde bulamadıkları H.A'ya ulaşmak için aramayı genişletti.

Altınlarını bozdurduğu belirlenen H.A'ya altın paralarıyla birlikte bir banka şubesinde parayı yatırmadan ulaşıldı.

Nakit karşılığı toplam 77 bin 840 lira olan 9 Ata altın, 2 bilezik, 1 çift altın küpe ve 1 gram altın, H.A'nın bozdurduğu kuyumcudan geri temin edilerek mağdur çifte teslim edildi.