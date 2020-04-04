Bilecik'te bir cadde koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı Bilecik şehir meydanının da içerisinde bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.

Bilecik şehir meydanının da içerisinde bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.

Valilik tarafından alınan karar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddenin giriş ve çıkışları ile ara sokaklara girişleri demir bariyerlerle araç trafiğine kapattı.

Ekipler, vatandaşları araçlarından gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA