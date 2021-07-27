Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kaza yeri Kaza yapan araç Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in konuşması BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza yeri

Kaza yapan araç

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in konuşması BİLECİK (AA) – Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 43 RY 304 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen Kadri Gürol'a çarptı ardından bir mimarlık bürosuna girdi. Daha sonra savrulan araç yol kenarında duran V.Ö. ile M.D'ye çarptı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan Kadri Gürol'un hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçta bulunanların asker eğlencesinden döndükleri ve otomobildeki bir kişinin askere gideceği iddia edildi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir kaza yaşadıklarını belirterek, "Çok üzücü bir durumdayız geçmiş olsun diyorum inşallah Allah gençlerimizi ailelerine ve bizlere bağışlar gençlerimiz kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

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Son dakika haber: Bir aracın kontrolden çıkarak 3 yayaya çarptığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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