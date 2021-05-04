Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi
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Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi

Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde 594 kadının cep telefonuna, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması yükledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde 594 kadının cep telefonuna, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması yükledi.

Bilecik'in il genelinde kadınların yoğunlukta olduğu bir alışveriş merkezinde ekipler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Korona virüs (Covid19) tedbirlerine uygun bir şekilde bin 6 kadına bilgilendirme yapılırken, 594 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi. Yapılan etkinlik hakkında Bilecik Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, çevreyolu uygulama noktasında şehirlerarası otobüslerde, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde 476 broşür dağıtarak 309 KADES yüklemesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerince, Bilecik'in 7 ilçesinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde toplamda bin 6 kadın bilgilendirilirken, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri ve marketlerin girişlerine KADES afişi asılması yapılmıştır" denildi. - BİLECİK

Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi
Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi
Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi
Bilecik'te binlerce kadın bilgilendirildi, 594 kadının telefonuna KADES uygulaması yüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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