Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde "evde kal" çağrısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde "evde kal" çağrısı - Haber
Semih Şahin, Evde Kal, Bilecik

Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde "evde kal" çağrısı

Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde "evde kal" çağrısı Bilbordlarda "Hinci evde galmavaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız" gibi ibareler yer aldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

13.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:31
Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde 'evde kal' çağrısı

Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde "evde kal" çağrısı

Bilbordlarda "Hinci evde galmavaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız" gibi ibareler yer aldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Bilecik has cümlelerin kullanıldığı bilbordları hazırladık"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında billboardlara astığı ve yöresel dilin kullanıldığı "evde kal" çağrısı görenleri gülümsetti.

Şehrin farklı noktalarında yer alan 12 reklam panolarına, Korona virüs Covid-19 mücadeleye daha etkin ve farklı bir katkı sağlamak amacıyla şehrin yöresel diliyle hazırlanan afişler asılarak vatandaşların dikkati çekiliyor. "Hinci evde galmavaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız", "Bilmiyomun virüs va, goronava" ve "Gorona gitsin, gene lokumları sarmaları yapaa, çağırısın gomşuları, a annem" ifadelerinin yer aldığı billboardlar büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Bilecik has cümlelerin kullanıldığı billboardları hazırladık"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı açıklamada, evde kal kampanyasına daha etkili ve gülümsetici bir düşünceyle katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Bilecik şivesi ile hazırlanmış böyle esprili bir dille vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları için çok önemli bir çalışma olan Evde Kal kampanyasına destek vermek istedik. 12 adet böyle yazıların olduğu ve Bilecik has cümlelerin kullanıldığı billboardları hazırladık. Bunun dışında çok daha fazla sayıda 'Evde Kal Bilecik' yazısı ile 14 kuralın anlatıldığı çalışmalarımız var. Her noktada bunu gülümsetici bir dille anlatmaya çalıştık. Vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Böylelikle hem insanlarımızın evde kalmalarını gülümsetici ifadelerle sağlıyoruz hem de yerel bir zenginliğimizi tekrar hatırlamış oluyoruz. Çalışmamız çok ilgi gördü. İlgi görmesi bu kampanyanın etkinliğine de katkı sağladığını düşünüyorum" dedi.

Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde 'evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haber
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Haber
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Tarkan Kim Kardashian Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Bilecik'te billboardlarda yöresel dilde "evde kal" çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 21:51:14. #1.14#
title