Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hamsu Köprüsü altındaki Keloğlan Parkı'na eğlenmeye gelen bir grup yabancı uyruklu gençlerden ikisi arasında tartışma çıktı. Kavga sonrası gençlerden biri cebinden çıkardığı bıçağı kavga ettiği şahsın sırtına sapladı. Bu sırada kavgayı önlemeye çalışan bir kişi de elinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan polis ekipleri yaralama olayına karışan ve olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı