Bilecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bilecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

16.10.2019 10:04
Bilecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanede karşılaşan 17 yaşlarındaki F.A. ile H.İ.Y. arasında önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.İ.Y, F.A'yı karnından bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan F.A'nın ameliyata alındığı, H.İ.Y'nin ise kısa sürede polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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