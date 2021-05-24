Bilecik'te beton mikseriyle çarpışan otomobil devrildi: 4 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde beton mikseriyle çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bilecik istikametine seyreden Necmettin K. idaresindeki 11 EK 911 plakalı beton mikseri, Ahmetler köyü yolundan ana yola çıkmak isteyen Mehmet B'nin kullandığı 16 BCU 27 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet B. ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun