Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi
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Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi

Bilecik'te başta berber ve kafeler olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı yerler denetlendi.

Bilecik'te başta berber ve kafeler olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı yerler denetlendi.

Bilecik'te İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme döneminde uygulamaya konulan "Dinamik Denetim Modeli" genelgesi çerçevesinde yoğunlaştırılmış tematik denetimler devam ediyor. Ekipler lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme mekanları, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler, berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının denetimi gerçekleştirildi. Tedbirlere uymayan işletmelere ceza işlemler uygulandı. - BİLECİK

Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi
Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi
Bilecik'te berber ve kafeler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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