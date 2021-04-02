Bilecik'te berber tarifelerine yine zam geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te berber tarifelerine yine zam geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bilecik'te berber tarifelerine yine zam geldi

Bilecik'te son 11 ay içinde berber tarifelerine ikinci zammın yine zam gelirken, vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Bilecik'te son 11 ay içinde berber tarifelerine ikinci zammın yine zam gelirken, vatandaşlar karara tepki gösterdi.

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası tarafından 2020 yılında berber tarifelerine zam yapılırken, saç sakal, yıkama 35 TL olmuştu. Bu zam sonrası arada 11 ay geçmeden yüzde 25'i geçen bir zam daha yapılırken, bu zamlar vatandaşları çileden çıkardı. Saç sakal, yıkama 35 TL'den 45 TL'ye, makasla seç kesme 25 TL'den 30 TL'ye, makine ile saç kesme asker tıraşı 20 TL'den 25 TL'ye, yıkama+fön, ağda, maske 11 TL'den 13 TL'ye, sakal tıraşı 10 TL'den 13 TL'ye, saç yılama 6 TL'den 8 TL'ye çıktı.

Vatandaşlar 11 ayda bir gelen ikinci zamma tepki gösterirken, Bilecik Giyim ve Mensucat Odası artan malzeme fiyatlarını gerekçe gösterdi. - BİLECİK

Bilecik'te berber tarifelerine yine zam geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Özge Özder Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Caner Erkin Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te berber tarifelerine yine zam geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:32:35. #1.16#
title