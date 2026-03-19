Bilecik'te bayram sevinci paylaşıldı

Bilecik'te Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı koruma altındaki çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşta koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bayramlaşmak amacıyla Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda çocuklarla yakından ilgilenen Arpacı, bayram sevincini birlikte paylaştı. Samimi anların yaşandığı buluşmada çocuklarla sohbet eden Müftü Arpacı, onların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Program, çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken, bayramın birlik ve beraberlik ruhu da pekiştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, yapılan bu anlamlı buluşmanın önemine dikkat çekerek, "Gerçekleşen bu anlamlı ziyarette çocuklar ile yakından ilgilenen ve bayram sevincini paylaşan Müftü Arpacı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Bayramın; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni ederiz" dedi. - BİLECİK

