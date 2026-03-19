Bilecik'te bayram sevinci paylaşıldı

Bilecik'te Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı koruma altındaki çocuklarla bayram buluşması gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşta koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla bayramlaşmak amacıyla Bozüyük İlçe Müftüsü Kemal Arpacı bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda çocuklarla yakından ilgilenen Arpacı, bayram sevincini birlikte paylaştı. Samimi anların yaşandığı buluşmada çocuklarla sohbet eden Müftü Arpacı, onların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Program, çocukların yüzlerinde tebessüm oluştururken, bayramın birlik ve beraberlik ruhu da pekiştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, yapılan bu anlamlı buluşmanın önemine dikkat çekerek, "Gerçekleşen bu anlamlı ziyarette çocuklar ile yakından ilgilenen ve bayram sevincini paylaşan Müftü Arpacı'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Bayramın; birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

Trump'ın göz diktiği ülkeye Putin arka çıktı! Dev tankerler yolda