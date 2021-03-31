Bilecik'te başarılı sporcular ödüllendirildi
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Bilecik'te başarılı sporcular ödüllendirildi

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Bilecik'te başarılı sporcular ödüllendirildi

Vali Bilal Şentürk, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

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Vali Bilal Şentürk, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Turkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Vali Şentürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile Dodurga Spor Kulübü antrenörü Gökalp Yıldız, antrenör ve uluslararası alanda derece alan sporcuları ödüllendirerek, sporun, başta sağlık olmak üzere disiplin ve iyi çalışma alışkanlığını kazandırdığını söyledi.

Branşlarında hem ilimizi hem de ülkemizi temsil etme imkanına kavuşarak, hem kendilerini hem de ailelerini mutlu ettiklerini ifade eden Şentürk, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bir dönemde şartları zorlayarak, bünyenizi diri tutabilmek adına antrenmanlarınızı yaparak, başarı çıtasını aşağı düşürmemek noktasında gayretlerinizi devam ettirdiğinizi, almış olduğunuz derecelerle gösteriyorsunuz. Bir sporu düzenli olarak yapmak bir başarıdır. Müsabakalara katılmak da ayrı bir başarıdır. Hedefimizi yukarıda tutacağız ve net ortaya koyacağız. Başarılı olup, inşallah bayrağımızı yurt dışında da her dalda temsil edecek noktaya gelirsiniz." diye konuştu.

Turkish Open'da 46 ülkeden tüm kategorilerde toplam 1590 sporcunun katıldığı müsabakalara Dodurga Spor Kulübünden gençlerde +78 kiloda Ali Osman Üstün altın madalya, 57 kiloda Alper Tuncay altın madalya, genç bayanlarda 46 kiloda Şüheda Yangın bronz madalya ve yıldız erkeklerde 45 kiloda Metehan İncesu bronz madalya kazandı.

Vali Şentürk, dereceye giren sporculara ve antrenöre, ödüllerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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