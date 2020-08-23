Bilecik'te bariyerlere çarpan otomobil yandı
Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilde hasar oluştu.
23.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:08
Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobilde hasar oluştu.
Ferhat D. yönetimindeki 11 AB 758 plakalı otomobil, Gülümbe köyünden Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobile, yoldan geçen beton mikserinin suyuyla müdahale edildi.
Söndürülen yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA