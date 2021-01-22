Bilecik'te balık satış yerleri denetlendi

Bilecik'te balık satışı yapan iş yerlerine denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve personelince gerçekleştirilen denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği ve 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ çerçevesinde; satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi.

Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere, su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezalar konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Müdürü Yoldaş, vatandaşların sağlıklı su ürünlerine ulaşabilmesi için her zaman denetim yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde halkımıza hizmet vermeye devam eden balıkçılarımızı denetledik. Halkımızın her zaman yasal, kaliteli ve taze balık tüketebilmesi için hijyen kuralları, yasak ve küçük boyda balık satışı yapılmaması konusunda gerekli uyarılarda bulunduk. Ülkemiz kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması halkımızın taze, güvenilir ve kaliteli su ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla bu alandaki denetimlerimiz devam edecek.???????"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş