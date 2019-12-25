Bilecik'te "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:29

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şentürk, bağımlılığın her türlüsü ile mücadelenin süreceğini ve bu konuda asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Telefon bağımlılığının da ciddi bir tehdit olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Herkesin elinde telefon var ve insanlar artık boş vakitlerinde direkt telefona yöneliyor. Telefon bağımlılığı, sigaraya alternatif olmuş durumda. Mevcut tabloya bakıldığında bu üst üste gelen bağımlılıklar, özellikle genç kuşak açısından insana temel insani özelliklerini de kaybettirecek noktaya gelebilir. Bu bağımlılık zihin gücünü kullanıp dünyayı tanıyacak, kendini geliştirecek, hayal kuracak yeni kuşak açısından beyni uyuşturacak aktör olarak duruyor."

Sigara bırakmada önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Şentürk, "Sigara içenlerin sağlığı açısından onların sigarayı bırakmasını istiyoruz ama enerjimizin önemli bir bölümünü daha sigaraya başlamamış veya az sigara kullanan kişilere harcıyoruz. Sigaraya başlama potansiyeli olanların başlamaması, içenlerin en az şekilde etkilendiği bir hayat tarzının ne olabileceğine dair bir çalışma başlatıldı." dedi.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve bağımlılığın zararlarını konusundaki sunumlarla sona erdi.

Kaynak: AA