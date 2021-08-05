Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılöz Köyü kavşağı yakınında Hüseyin Yavuz'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Olaya ilişkin yetkililerden bilgi alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağ evinde çıkan yangının duyarlı vatandaşların desteğiyle söndürüldüğünü ifade etti.

Şahin, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman İşletme ekipleri ve belediye itfaiye ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın sıçramadan önlendi." diye konuştu.

Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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