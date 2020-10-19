Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
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Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

19.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:16

Bilecik'te kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ana giriş kapısı önünde İ.A. idaresindeki 11 AAH 518 plakalı panelvan kamyonet, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile panelvanda bulunan A.T. (14) ve T.E. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan A.T. ve T.E'yi bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa aldı. Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. - BİLECİK

Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı
Kamyonet direğe çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Baklacı

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