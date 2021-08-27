Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü
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Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te forkliftin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te forkliftin aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Operatörlüğünü Sezer Ç'nin yaptığı forklift, Hürriyet Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen forkliftte bulunan Hüseyin Aynur yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü
Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan forklift devrildi: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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