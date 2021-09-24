Bilecik'te Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılışı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Avrupa Hareketlilik ve Spor Haftası açılış programı gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, açılışı yapılan haftanın, spor ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık oluşturmakla birlikte spor, sağlık ve kültür turizmine de katkı sunacak şekilde organize edildiğini söyledi.

Hareketlilik bilinci ve sağlıklı yaşam kültürüne vurgu yapan Özdemir, katılım sağlayan sporcuların haftasını kutladı.

Programda Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu ve beraberindekiler, cimnastik, taekwondo, wushu ve karate branşındaki sporcuların gösterilerini izledi.

Açılış programına İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve antrenörler ile sporcular katıldı.