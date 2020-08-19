Bilecik'te av sezonu açılıyor
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Bilecik'te av sezonu açılıyor

Osmaneli Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Mustafa Öktem 2020-2021 av sezonun 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü açılacağını belirterek, "Başta Bilecik avcısına olmak üzere tüm ülkemiz avcısına hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyoruz" diye kaydetti.

Bilecik'te av sezonu açılıyor
19.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:32

Osmaneli Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Mustafa Öktem 2020-2021 av sezonun 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü açılacağını belirterek, "Başta Bilecik avcısına olmak üzere tüm ülkemiz avcısına hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyoruz" diye kaydetti.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde toplanan Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yapılan kara avcılığı sezonu 22 Ağustos 2020 cumartesi günü açılıyor. Yeni sezonla ilgili açıklama yapan Başkan Öktem, başlayacak olan av sezonunda, bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı gerçekleştirilebileceğini belirtti.Beraberinde 3 Ekim-3 Ocak aralığı itibariyle tavşan, kınalı keklik, tilki ve 17 Ekim-7 Mart itibariyle de çulluk ve ördek avları yapılabileceğini anlatan Başkan Mustafa Ökdem, "Av komisyonun aldığı karara göre, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecektir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Ava Avcı Mobil Uygulamasından ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek. Ülke genelinde 22 Ağustos'ta açılacak olan kara avcılığı 3 Mart 2021 pazar günü itibariyle kapanacak" dedi.

Başkan Öktem, "Doğal yaşama sahip çıkan ve hayvanların üreme hakkına saygı gösteren bir avcının, hiçbir belgesi, evrakı, altyapısı ve en önemlisi vicdanı olmayan kişilerle kıyaslanması bizleri derinden üzmektedir. Kanunların belirlediği kurallar dışında sözde avcılık yapan kişileri bizler avcı olarak tanımlamıyoruz. Kanunlara riayet etmeyen ve üreme dönemlerinde kaçak avcılık yapan arkadaşlarımızı, kurallara uymaya ve bu işi prosedürüne göre yapmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, yaban hayatı bizlere atalarımızdan kalan bir mirastır. Bu mirasa sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmakta bizlerin en asli görevidir. Yapılacak avlarda tüfeğin şakası olmayacağını ve tedbiri asla elden bırakmamamız gerektiğini avcı dostlara bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle 2020-2021 av sezonunun başta Bilecik avcısına olmak üzere tüm ülkemiz avcısına hayırlı, uğurlu,bereketli olmasını diliyoruz" diye kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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