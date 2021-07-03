Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi
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Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, apartmanın zemin katındaki tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİLECİK'te, apartmanın zemin katındaki tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın 4'üncü katında oturan Müzeyyen Ö., dumandan etkilenirken, hastaneye kaldırıldı. 

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi'ndeki apartmanın zemin katında bulunan tamir atölyesinde, dün akşam, spiral makinesiyle kalorifer peteği borusu kesilirken, yangın çıktı. Alevler, kısa sürede atölyeyi sararken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tamir atölyesinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sırasında 4'üncü katta oturan Müzeyyen Ö. ise dumandan etkilenirken, sağlık görevlilerince ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi
Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi
Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi
Bilecik'te atölye yangını; binadan 1 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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