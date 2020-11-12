Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor
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Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor

12.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:47
Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş kentte tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik gereği atların ruam testlerinin yapılarak, mikroçiplerinin takılmaya devam ettiğini ifade etti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş kentte tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik gereği atların ruam testlerinin yapılarak, mikroçiplerinin takılmaya devam ettiğini ifade etti.

Yoldaş, kurumlarının il ve ilçelerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Merkeze bağlı köylerde arı desteklemesine tabi işletmelerde tespit işlemlerinin devam ettiğini anlatan Yoldaş sözlerine şöyle devam etti;

"Bunun yanında Bozüyük ilçemize bağlı Akçapınar Köyünde badem bahçesinde hastalık kontrolü yapıldı.İl Müdürlüğümüzce Pazaryeri ilçemizde tek tırnaklı hayvanların tanımlanması ve izlenmesine dair yönetmelik gereği atların ruam testleri yapılarak mikroçipleri takılmaya devam ediliyor. Merkez köylerimizde Dijital Tarım Pazarı tanıtımı ve üye kayıt işlemleri yapılmıştır. Pazaryeri ilçemizde sanayi bölgesi yemekhaneleri, merkezde ki gıda işletmeleri ve ilçeye bağlı Kınık Köyü'nde fırın işletmesinin gıda denetimleri yapılmıştır. Yenipazar ilçemizde, damızlık yumurtlama kümeslerinin denetimleri ve sağlık sertifikasına esas numune alımı gerçekleştirilmiştir." dedi. - BİLECİK

Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor
Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor
Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor
Bilecik'te atların ruam testleri yapılarak, mikroçipleri takılmaya devam ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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